الأرصاد تعلن بيان حالة الطقس حتى الخميس: ضباب وأمطار رعدية على 4 مناطق

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرا حتى نهاية الأسبوع - الخميس - تتمثل في الشبورة المائية والتي تصل لحد الضباب على بعض الطرق ما يعيق الرؤية لأقل من 100 متر ببعض الأماكن.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن حالة الجو تشهد حالة من الاستقرار التام، في ظل وجود للشبورة المائية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال أوقات النهار، لكن خلال فترات الليل تنخفض درجات الحرارة بمتوسط 10 درجات على الأقل عن الدرجات العظمى، لذلك ننصح بارتداء الملابش الشتوية في الليل خاصة الأطفال.

وتتابع: استقرار الأحوال الجوية يعني وجود هدوء في سرعات الرياح وظهور للرطوبة المحبوسة في الأرض وليست في طبقات الجو العليا ما يؤدي لتكون الشبورة في الصباح الباكر.

ووجه مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح لسائقي السيارات خاصة في الصباح الباكر، منها الالتزام بتعليمات المرور وترك مسافة مع السيارات الأمامية، كما يفضل السفر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بعد الساعة 9 صباحًا.

وأشار إلى أنه رغم الاستقرار في حالة الطقس، يوجد أمطار رعدية على 4 مناطق وهي: حلايب وشلاتين ومرسى علم وجنوب سيناء، وتستمر هذه الأمطار حتى منتصف الأسبوع.

وأكد أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح بين 26 و27 درجة، وعلى القاهرة والوجة البحري 29 درجة، بينما تتراوح على مدن ومحافظات شمال وجنوب الصعيد من 28 درجة وحتى 32 درجة.​