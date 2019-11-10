"مياه سوهاج" تستطلع آراء المواطنين حول الخدمات التي تقدمها الشركة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال مهندس محمد بدري، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الشركة جهزت فرق عمل لاستطلاع رأي المواطنين بجميع مراكز ‏وقرى المحافظة، للوصول إلى أعلى جودة في الخدمات المقدمة، ومعرفة مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة.

وأضاف بدري،‏في بيان اليوم، يتم تنفيذ استطلاعات الرأي شهرياً وتجرى المقابلات بالأماكن العامة ومنازل ‏المواطنين، وتستهدف فرق استطلاع الرأي التعرف على أراء 150 عميلا شهرياً بإجمالي 1800 عميل سنوياً، ‏ بالإضافة إلى إجراء استطلاع رأي تليفوني لعدد 50 مشتركا شهرياً بإجمالي 600 ‏مشترك سنوياً، ليصبح إجمالي الاستطلاعات التي تجريها الشركة سنويا 2400 استطلاع.‏

وأوضح رئيس شركة المياه أن استطلاعات الرأي تبحث جودة مياه الشرب والمشكلات ‏الخاصة بالصرف الصحي، ومدى الالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء ‏عن الخدمات المقدمة ، كما يتم خلال الاستطلاع تحليل عينات المياه للتأكد من مطابقة مياه ‏الشرب للمواصفات القياسية لجودة المياه، وكذا توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه ‏وأهمية الحفاظ عليها.