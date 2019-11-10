"مياه سوهاج" تستطلع آراء المواطنين حول الخدمات التي تقدمها الشركة
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كتب- محمد عبدالناصر:
قال مهندس محمد بدري، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الشركة جهزت فرق عمل لاستطلاع رأي المواطنين بجميع مراكز وقرى المحافظة، للوصول إلى أعلى جودة في الخدمات المقدمة، ومعرفة مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة.
وأضاف بدري،في بيان اليوم، يتم تنفيذ استطلاعات الرأي شهرياً وتجرى المقابلات بالأماكن العامة ومنازل المواطنين، وتستهدف فرق استطلاع الرأي التعرف على أراء 150 عميلا شهرياً بإجمالي 1800 عميل سنوياً، بالإضافة إلى إجراء استطلاع رأي تليفوني لعدد 50 مشتركا شهرياً بإجمالي 600 مشترك سنوياً، ليصبح إجمالي الاستطلاعات التي تجريها الشركة سنويا 2400 استطلاع.
وأوضح رئيس شركة المياه أن استطلاعات الرأي تبحث جودة مياه الشرب والمشكلات الخاصة بالصرف الصحي، ومدى الالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة ، كما يتم خلال الاستطلاع تحليل عينات المياه للتأكد من مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية لجودة المياه، وكذا توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه وأهمية الحفاظ عليها.
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