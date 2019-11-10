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    طلب إحاطة بشأن انعدام النظافة وسوء الخدمات بمدينة الطلبة بجامعة الزقازيق

    01:43 م الأحد 10 نوفمبر 2019
    طلب إحاطة بشأن انعدام النظافة وسوء الخدمات بمدينة الطلبة بجامعة الزقازيق

    مجلس النواب

    كتب- أحمد علي:

    تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطـلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن انعدام النظافة وسوء الخدمات بالمدينة الجامعية لجامعة الزقازيق.

    وقالت النائبة، إن المدنية الجامعية لجامعة الزقازيق، تشهد أوضاعًا غير مقبولة ولا ترقى للمستوى الآدمي الذي يمكن أن يعيش فيه الطلاب، كما تشهد انعدام كامل للنظافة وخاصة في دورات المياه، بجانب كثرة الأعطال وانقطاع المياه.

    وأشارت إلى أن الطلاب فاض بهم الكيل خاصة بعد عدم استجابة المسئولين لشكاواهم المتتالية ونشروا فيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي توثق المعاناة التي يشهدونها في المدينة.

    وأكدت وجود نقص شديد في تنفيذ أعمال الصيانة مما سبب وجود صنابير لا تعمل وغيرها من الأمور التي تسبب ضيق للطلاب وتؤثر على راحتهم، بما يكون له نتائج سلبية على العملية التعليمية، لافتة: "هذا الإهمال الواضح يجعل المدينة الجامعية غير مؤهلة لاستقبال الطلاب بأي شكل، ويجب اتخاذ خطوات حقيقية لتوفير وضع ملائم لسكن الطلاب".

    مجلس النواب فايقة فهيم طلب إحاطة مجلس الوزراء مدينة الطلبة جامعة الزقازيق

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