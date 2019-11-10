حماية المستهلك يلزم الشركات والموردين باستحداث خدمات طوارئ للصيانة

كتب- محمد سامي:

أعلن اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إصدار قرار بإلزام كافة الموردين من الوكلاء والضامنين والمنتجين ومقدمي خدمات الصيانة بتوفير خدمات الطوارئ لصيانة وإصلاح السيارات والسلع المعمرة خلال أيام الأجازات والاعياد والعطلات الرسمية طبقًا لمواد قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وقال عبدالمعطي، في بيان، اليوم الأحد، إن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بمشكلات المواطنين وسرعه التجاوب معها والعمل على حلها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك، وتأكيدًا على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن مجلس إدارة الجهاز اتخذ قرارًا بالإجماع بإلزام جميع الموردين من الوكلاء والضامنين والمنتجين ومقدمي خدمات الصيانة بتوفير خدمات الطوارئ لصيانة وإصلاح السيارات والسلع المعمرة أو أي سلع أخرى خلال أيام الأجازات والعطلات والأعياد الرسمية على مدار العام، وإلزامهم بإعلان وسيلة التواصل للمستهلكين.

وأكد رئيس الجهاز، ضرورة التزام جميع الموردين ومقدمي الخدمات بتوفيق أوضاعهم وإعلان خدمات الطوارئ للجهاز والمستهلكين، مشددًا على أنه في حالة عدم الالتزام يحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها طبقًا لنص مواد قانون حماية المستهلك أرقام (66،25،21،20،9).

كما وجه رئيس الجهاز، رسالة للتجار ومقدمي الخدمات، بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية ومنحهم فاتورة واضحة مدون بها كافة بيانات السلعة باللغة العربية والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك.

وأهاب رئيس الجهاز، المواطنين بالإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ضارة بحقوقهم الاستهلاكية أو أية معلومات بشأنها، مؤكدًا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

كما أوضح عبدالمعطي، أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن عبر رقم 19588، أو رقم الواتس أب ( المواطن رقيب) عبر رقم 01281661880، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG أو على صفحته بفيسبوك (الصفحه الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر).