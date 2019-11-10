جهاز الشروق ينتهي من تنفيذ حضانة بمشروع سكن مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم الانتهاء من تنفيذ حضانة أطفال على مساحة (2400م2)، بمنطقة خدمات مشروع سكن مصر بمدينة الشروق.

وأضاف الغيطي، في بيان اليوم، أنه تم تنفيذ المشروع بجودة عالية في التشطيبات، وذلك ضمن خطة العام المالي 2019/2020، ويتكون المشروع من مبنى (6 فصول مراحل مختلفة + منطقة ألعاب أطفال)، وكان من المقرر الانتهاء منها نهاية العام الجاري، لتكون إضافة جديدة لنشاط الحضانات بمدينة الشروق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ طرح 36 قطعة أرض استثمارية بنفس المجال، بنظام طرح الأراضي وفق الآلية الجديدة للطرح، بالإضافة لعدد (7) حضانات تعمل بالفعل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد (5) حضانات تعمل عن طريق المستثمرين بالمدينة، بهدف تلبية احتياجات سكان مدينة الشروق.