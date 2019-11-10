بروتوكول تعاون بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة القاهرة

كتب- محمد نصار:

وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة بحضور مدير الكلية الفنية العسكرية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورئيس جامعة القاهرة وعميدا كلية الهندسة والعلوم ووكيلا كلية الهندسة وكلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بالقوات المسلحة.

واشتمل البروتوكول، وفق بيان للقوات المسحلة، اليوم الأحد، على التعاون في مجالات العمل البحثي المشترك وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تعليمية وتدريبية مختلفة ودعم وتسويق التكنولوجيا والإبداع ودعم براءات الاختراع وريادة الأعمال ونشر سياسة الملكية الفكرية والمشاركة في المؤتمرات العلمية وورش العمل والندوات البحثية العلمية في مجال البحث العلمي والمؤتمر الدولي لبحوث وابتكارات الطلبة والمسابقات الدولية التي تتم لدى الطرفين.

يذكر أن الفريق البحثي المشترك المكون من الكلية الفنية العسكرية وأعضاء كلية الهندسة بجامعة القاهرة وجامعة بورسعيد والدكتورة منال محمد متولي، الباحثة في مجال البترول بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، قد نجح في إنتاج مخلوط مبتكر يعمل على رفع الرقم الأوكتيني للجازولين المصري من 80 إلى 92 وذلك باستخدام إضافات قليلة التكلفة.

وعلى هامش فعاليات توقيع البروتوكول تم الإعلان عن تقديم حافظة الإيداع الخاصة بتسجيل براءة الاختراع بمكتب تسجيل براءات الاختراع المصري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم براءات الاختراع بالكلية الفنية العسكرية تحت عنوان "مخلوط مبتكر لتحسين الرقم الأوكتيني للجازولين المصري" والذي يعد أحد ركائز التعاون بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة القاهرة.

وأظهر هذا المخلوط نتائج جيدة من حيث الانبعاثات البيئية وكفاءة الاحتراق ومعدلات تآكل المحرك ومخطط البدء في الإجراءات التي تتضمن تنفيذ تجارب الأداء على المستوى النصف صناعي ودراسة الجدوى الاقتصادية في حالة وضع هذه الفكرة البحثية في حيز التنفيذ الفعلي في السوق المحلي.