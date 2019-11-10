بعد إصابة مواطنين بضيق تنفس.. وزيرة البيئة تتفقد مصنع أبوزعبل للأسمدة

كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مساء أمس السبت، مصنع أبوزعبل للأسمدة بمنطقة الخانكة للوقوف على أسباب شكوى استنشاق أدخنة أدت إلى ضيق تنفس عدد من مواطنين عزبة سمك المجاورة لمصنع أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، بحضور الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، وعدد من قيادات جهاز شئون البيئة للتأكد من كون المصنع السبب الرئيسي أم هناك عوامل أخرى تسببت فيه.

وأصدرت وزيرة البيئة، توجيهاتها بتشكيل لجنه عاجلة من جهاز شئون البيئة بالتعاون مع ممثلي كل من وزارة الصحة ومحافظة القليوبية للوقوف على أسباب الحادث بدءًا بمصنع أبوزعبل للأسمدة المجاور لمنطقة الحادث، حيث تم فحص كافة الوحدات والمداخن داخل المصنع لبيان مدى وجود أية آنبعاثات ضارة تصدر منها و تؤثر على البيئة وصحة الإنسان، وللوقوف على مدى التزام المصنع بمعايير واشتراطات قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومن ثم يتم فحص مصادر التلوث المختلفة بالمنطقة ودراستها أخذًا في الاعتبار سرعة الرياح واتجاهها.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه سيتم وقف مصدر التلوث في حال ثبوته لحين إجراء عمليات الصيانة اللازمة، كما شددت على أن تقوم اللجنة بالتركيز على وحدات حامض الكبريتيك أثناء إجراء القياسات لما لها من آثار سلبية على صحة المواطن.

وفي إطار توجيهاتها، قام فرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى بوضع المعمل المتنقل التابع للوزارة بنقطة ثابتة بعزبة سمك لقياس الانبعاثات الصادرة وملوثات البيئة المحيطة، وسيتم إعداد تقرير وعرضه على النيابة فور ورود نتائج المعمل، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.