تجربة عملية.. أستاذ "عزام" ساحر عمرو الليثي يكشف ألاعيبه وخداعه للمشاهدين (فيديو)

كتب- محمد نصار:

قال بسام شرف، مؤسس أكاديمية لتعليم ألعاب الخفة في مصر، إن الساحر عزام الذي استضافه الإعلامي عمرو الليثي، كان أحد طلابه داخل الأكاديمية، مشيرًا إلى أنه طالب مميز ولكن جزءا كبيرا مما قدمه خلال الحلقة لا يمت لألعاب الخفة بصلة ومجرد نصب وغش بالاتفاق مع البرنامج.

وأجرى شرف، عبر مصراوي، تجربة عملية يوضح خلالها الفرق بين ألعاب الخفة وبين النصب والتدليس، بالاتفاق مع الطرف الآخر على لعبة معينة وطريقة تنفيذها، لافتًا إلى أن حلقة الساحر عزام مع الإعلامي عمرو الليثي أساءت لكل من يعمل بمهنة خفة الحركة وأظهرتهم بصورة النصابين أمام المجتمع، كما أنها عمدت على تزييف وعي المشاهدين بغير الحقيقة.

ويؤمن مصراوي بالعلم، ويرى أن السحر والقدرة على التنبؤ بالغيبيات "كذب"، وأنها أمور تجافي قواعد العلم والطبيعة، وتختلف اختلافًا كليًا عن التمتع ببعض المهارات التي لا تتعدى كونها حركات خفة يد وألاعيب خدع بصرية.