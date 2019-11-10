الصحف تبرز حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة لطلبة الشرطة.. وانخفاض التضخم

القاهرة – (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء، تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة عند انتقاء العنصر البشري في جهاز الشرطة لإعداد جيل قادر على مواجهة كل التحديات والقيام بأداء رسالته بأفضل ما يكون الأداء.

وأفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها لتغطية زيارة السيسي التفقدية صباح أمس لأكاديمية الشرطة، حيث تابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة في إطار اهتمامه وحرصه البالغ على انتقاء عناصر متميزة تكون وبحق قادرة على الوفاء بأعباء رسالة الأمن السامية، بحضور محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات الأكاديمية ووزارة الداخلية.

ونقلت الصحف عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي القول إن السيسي ناقش - خلال حضوره الاختبارات - عددا من الطلبة المتقدمين في بعض القضايا والموضوعات الداخلية والخارجية ، فضلا عن بعض الشئون العامة بتاريخ مصر وما تشهده البلاد من نهضة تنموية في جميع المجالات.

وفي شأن رئاسي آخر، نقلت صحيفة (الأهرام) تهنئة السيسي للشعب المصري والأمتين العربية والاسلامية بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ونشرت الصحيفة تدوينة السيسي - على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) – والتي جاء فيها "أهنئ الأمة المصرية والعربية بمناسبة ذكرى مولد خاتم الأنبياء نبي المحبة والسلام الذى نشر التسامح وأركان الدين بكامل الحكمة والموعظة الحسنة كل عام والأمة المصرية والعربية والاسلامية بخير، كما هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي مؤشر جديد على تعافى الاقتصاد، أبرزت صحيفة (الأهرام) تراجع معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي إلى 2.4% مقارنة ب 17.5% في الشهر المقابل من 2018، وذلك وفق تقرير أسعار المستهلكين الذى أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء امس الذى أشار أيضا إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري في المقابل خلال أكتوبر الماضي نحو 1 % فقط، وشهدت أسعار الطعام والشراب خلال أكتوبر انخفاضا بنحو 2.1% على أساس شهري.

ونقلت الصحيفة عن شبكة (بلومبرج) القول إن معدل التضخم في مصر تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 9سنوات، وهو ما يعزز التوقعات بان يقدم البنك المركزي في اجتماعه المقبل على مزيد من خفض أسعار الفائدة، ونقلت الوكالة عن المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أمس أن أسعار المستهلك في المناطق الحضرية سجلت ارتفاعا 3.1% في أكتوبر الماضي مقارنة ب 4.8% في سبتمبر السابق عليه.

وفي الشأن الحكومي، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض الفرص المتاحة عبر البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الموحدة للمناطق الصناعية التي تم اطلاقها حديثا استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم وتقوية المناخ الاستثماري وتيسير إجراءات تخصيص وتنفيذ المشروعات الصناعية ضمن بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات الصناعية المصرية والأجنبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء وجه بأهمية التحديث المستمر للبيانات، وأن تشمل كافة الفرص الصناعية بالمشروعات القومية والكبرى والتنموية، بالإضافة إلى المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية واللوجستية والمناطق التكنولوجية ومراكز خدمات المستثمرين.

ونقلت الصحيفة عن اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة – في تقريره لرئيس الوزراء - أن البوابة خريطة موحدة تجمع كل فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الصناعي على الموقع الإلكتروني؛ مما ييسر حجزها مباشرة وتقليص مدة البت في طلبات المستثمرين وتتضمن مكتبة التشريعات المرتبطة بالاستثمار والمنشورات الترويجية والمعلومات المتعلقة بالفرص المطروحة وتشهد طرح 2050 فرصة صناعية منها 1491 فرصة في 5 مجتمعات عمرانية جديدة هي مدن 15 مايو وطيبة الجديدة والسادات والعاشر من رضمان بإجمالي مساحة 4.75 مليون م2 و517 فرصة بمحافظات بورسعيد وقنا وكفر الشيخ والوادي الجديد والمنيا وأسيوط والإسماعيلية والقاهرة بإجمالي مساحة مليون م2 ، كما تم إدراج 42 فرصة صناعية بمحافظة الغربية تابعة للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية.

وفي الشأن الاقتصادي، نقلت صحيفة (الأخبار) عن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي القول إن مصر - بقيادتها السياسية الحكيمة - تشهد إنجازات تاريخية غير مسبوقة تدفع الجميع لبذل المزيد من الجهد إدراكا للمسئولية الوطنية في حب مصر، موضحا أن مصر - رغم كل التحديات - احتلت المركز الثاني عالميا بعد الإكوادور في الفائض الأولى بنسبة 2 % من الناتج المحلي، ونجحت في خفض عجز الموازنة وخفض الدين للناتج المحلى بمعدلات غير مسبوقة؛ بما يعكس تضافر جهود شبابنا مع القيادات في ظل إرادة سياسية قوية برؤية شاملة ومتكاملة محفزة لمواصلة العطاء فى خدمة الوطن.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات كجوك جاءت خلال جولته الميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي رافقه خلالها شباب العاملين بوزارة المالية بعد اجتيازهم البرنامج التأهيلي للتخطيط الاستراتيجي الذى نظمته إدارة المشروعات بالوزارة واختتم أعماله أمس وتضمنت الجولة الحى الحكومي ومقر وزارة المالية والاوبرا ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح اللذين يشكلان نموذجا للتآخي بين الاديان.

في حين أوردت صحيفة (الجمهورية) أن وزير التجارة والصناعة كشف أن صادرات قطاع الغزل والنسيج حققت زيادة قدرها 10 في المائة خلال ال 9 شهور الاولى من العام الجاري وسجلت مليارين و571 مليون دولار مقارنة بنحو مليارين و335 مليون دولار، وحققت صادرات الملابس الجاهزة مليارا و268مليون دولار بنسبة زيادة 7% عن نفس الفترة من العام السابق.

ونقلت الصحيفة عن الوزير تأكيده حرص الحكومة على النهوض بصناعة العزل والنسيج والملابس الجاهزة باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية بالاقتصاد القومي، مشيرا إلى أهمية الارتقاء بصادرات القطاع لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة أن المنتجات المصرية تتمتع بقبول وتنافسية كبيرة بالأسواق الأمريكية والأوروبية والإفريقية.

وأوضحت أن تصريحات الوزير جاءت خلال افتتاحه - بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء - فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الذى ينظمه المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين اكسبولينك ويستمر حتى الغد بمشاركة 150 شركة مصدرة و230 مشتريا من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي.

وفي الشأن الديني، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن وزارة الأوقاف أعلنت انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام الخميس المقبل تحت عنوان (ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام) بحضور نخبة واسعة من العلماء والمفكرين والإعلاميين والمثقفين والكتاب.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الأوقاف التقى 60 طالبا وافدا من 11 دولة إفريقية وآسيوية من الطلاب المسجلين على منحة من المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، ونقلت عنه قوله إن الوزارة تستهدف الوصول بصوت الإسلام الوسطى المستنير لكل الدنيا بكل لغات العالم، وأهدى جميع الوافدين المشاركين كتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية ليكون زادا لهم في كيفية قراءة السنة النبوية قراءة واعية.