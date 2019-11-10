حدث ليلًا: خطأ إحصائي في منهج الدراسات.. وآل الشيخ ينتظر إشارة الخطيب

القاهرة - (مصراوي):

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

التعليم تعلق على خطأ إحصائي في كتاب الدراسات الاجتماعية

قال الدكتور حسين عبدالعزيز، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومستشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن المعلومة الواردة في كتاب دراسات الصف الرابع الابتدائي قديمة للغاية.

الاكتتاب في أرامكو يبدأ في 17 نوفمبر

حدّدت أرامكو السعودية 17 نوفمبر موعدا لبدء شراء أسهم في الشركة، من دون أن تعلن عن سعر السهم، أو تاريخ بدء التداول الفعلي، أو حتى نسبة الطرح الاجمالية.

داعشية تطلب العودة إلى الولايات المتحدة

كررت داعشية شابة معتقلة في شمال شرق سوريا، في مقابلة مع قناة "ان بي سي نيوز" التلفزيونية الأمريكية، مطلبها بالعودة الى الولايات المتحدة حيث ولِدت، وهي عودة رفضتها واشنطن التي لا تعتبرها مواطنة أمريكية.

"مدرستي".. جابر القرموطي في أغنية جديدة بصحبة كورال أطفال (فيديو)

نشر الإعلامي جابر القرموطي، أولى أعماله الغنائية بعنوان "مدرستي"، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، السبت، وذلك بعدما اتجه إلى الغناء وممارسة العزف على العود، في الأسابيع الأخيرة.

العثور على جثة رقيب شرطة مقتولا بالقناطر الخيرية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة رقيب شرطة، من قوة مديرية أمن القاهرة، قتيلا، إثر تلقيه عدة طلقات نارية في منطقة الوقف بمدينة القناطر الخيرية

مدرب المنتخب الأولمبي يكشف حجم إصابة ناصر ماهر.. ومدة غيابه عن الملاعب

أكد معتمد جمال المدرب العام للمنتخب الأولمبي، أن ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق يعاني من الإصابة بتمزق في أربطة الكتف، تعرض لها خلال مواجهة مالي.

"أنتظر إشارة الخطيب".. آل الشيخ يعلق على انتقال كهربا للأهلي

أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، أنه ينتظر إشارة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء من أجل التدخل في صفقة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

صور وفيديو| السعدني ودنيا سمير غانم وأمير مرتضى منصور في عزاء هيثم أحمد زكي

شارك عدد كبير من الفنانين في عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.