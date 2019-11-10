​​9 معلومات عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن و"الهيئة الخليجية"

كتب- محمد صلاح:

وقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة هالة عادل زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية والشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي، مذكرة تفاهم واتفاقيتي سرية البيانات والمعلومات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الربط الخليجي لمشروع ربط شبكتي مصر والأردن بشبكة الربط الخليجي.

ونرصد في التقرير التالي، أبرز 9 معلومات عن مشروع الربط الكهربائي...

1- وقع وزير الكهرباء المصري ونظيرته الأردنية ورئيس هيئة الربط الخليجي، مذكرة تفاهم لمشروع ربط بين الأطراف الثلاثة.

2- الاتفاق يعني امتداد مشروع الربط القائم حاليًا بين دول الخليج لكلٍ من الأردن ومصر.

3- مشروع مد خطوط الربط الكهربي الخليجي تم إنشائه منذ أكثر من 10 سنوات.

4- تم إنشائه لكي يكون بديلًا أمنًا مستقلًا في حالة تعرض أيًا من الدول العربية أو الخليجية لأي ظروف طارئة.

5- يبلغ طول خط الربط الخليجي 200كم ويعمل على جهد 400 ك. ف.، لنقل قدرات تصل إلى 1200 ميجاوات.

6- يستطيع خط الربط الحالي إمداد أي من الدول الخليجية المرتبطة بحوالي 900 ميجاوات في أقل من ثانية عند الطوارئ.

7- دراسة الربط تمت من خلال الاستشاري العالمي "شيزي".

8- الدراسة المبدئية أوضحت إمكانية الربط بين المشروع الخليجي والعراق ثم إلى الأردن، ثم إلى مصر.

9- المشروع يمتد في مراحل لاحقة ليشمل سوريا ولبنان والعراق وفلسطين.