"مدرستي".. جابر القرموطي في أغنية جديدة بصحبة كورال أطفال (فيديو)

كتب - مصطفى علي:

نشر الإعلامي جابر القرموطي، أولى أعماله الغنائية بعنوان "مدرستي"، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، السبت، وذلك بعدما اتجه إلى الغناء وممارسة العزف على العود، في الأسابيع الأخيرة.

أغنية" مدرستي" مستوحاة من الأغنية الشهيرة" بيلا تشاو"، وتم إعادة توزيعها واختيار موضوع يناقش من خلالها إحدى القضايا المُتعلقة بالمنظومة التعليمية.

ومن كلمات الأغنية: "هنصحى بدري.. إصحى المدارس.. منبهات منبهات منبهات.. قوم يلا بسرعة.. قوم يلا إجري.. عشان نلاقي مواصلات".

من جانبه، قال القرموطي في تصريحات لمصراوي: "بالفعل اتجهت للفن في هذه المرحلة وسعيد للغاية باتخاذ تلك الخطوة"، مشيرا إلى أن الفن والغناء هو الاتجاه الأمثل في الوقت الحالي.

وأوضح أن لجوئه إلى الفن يميزه في الوقت الحالي قائلا: "أنا لست عمرو دياب أو محمد منير، ولكني أسعى للقيام بدور جديد يميزني".

وكشف عن أنه لم يعتزل الإعلام، لكن لديه فكرة برنامج يسعى إلى تنفيذه تتعلق بإعادة إحياء التراث الفني القديم، مؤكدا في الوقت ذاته أن تجربة "مانشيت" انتهت ولن يقدم برامج سياسية مجددا.