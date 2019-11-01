برلماني يطالب الحكومة بكشف خطتها لتشجيع التصنيع الزراعي

كتب- أحمد علي:



تقدم الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجهًا إلى كلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة، والصناعة، والاستثمار، بشأن خطوات الحكومة نحو تشجيع التصنيع الزراعي.

وقال ضيف في طلب الإحاطة، إن الاعتماد على الزراعة فقط، لتوفير عائد للفلاح وأسرته أو لأصحاب المساحات الكبيرة من الأراضي، لم يعد مجديًا، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل، في ظل السياسات الزراعية غير الواضحة من جانب الحكومة، ما يؤدي إلى تكبد الفلاحين ومالكي الأراضي خسائر كبيرة، أو عدم تحقيق هامش ربح مناسب.

وأوضح ضيف، أن تلك الأزمة تتطلب من الحكومة تعظيم الاستفادة من الزراعة، من خلال تشجيع التصنيع الزراعي، ودعوة الفلاحين والمستثمرين، للاستثمار في مجال التصنيع الزراعي.

وقال: "التصنيع الزراعي يحقق قيمة مضافة للناتج القومي للبلاد، ويقلل من الفاقد في السلع الزراعية، كما أنه يسهم في حل مشكلة البطالة، وتوفير عائد جيد للفلاح والمستثمرين، بالإضافة توفير العملة الصعبة للبلاد من خلال تصدير تلك المنتجات".

وطالب عضو لجنة الزراعة في البرلمان، الحكومة، بتوضيح خطتها، لتشجيع التصنيع الزراعي، متسائلًا هل هناك دعم له وكيفية الحصول عليه؟، وما عدد المستفيدين منه حتى الآن؟.