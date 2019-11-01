انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك "فجر الشرق 1"

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كتب- أحمد مسعد:

انطلقت فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك "فجر الشرق 1"، اليوم الجمعة، الذي يستمر حتى الثامن من نوفمبر الجاري في دولة باكستان، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدة دول بصفة مراقب.

وقال المتحدث العسكري في بيان عبر صفحته الرسمية في "فيس بوك": "اليوم الجمعة، بدأت المراحل الأولى للتدريب باكتمال وصول جميع القوات إلى ميادين التدريب القتالي في المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في مدينة بابي الباكستانية، حيث اصطفت القوات المشاركة، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدول المشاركة".

وألقى قائد القوات الخاصة الباكستانية الجنرال ممتاز حسين، كلمة، رحب فيها بالقوات المشاركة في التدريب، مؤكدًا أن هذا التدريب يأتي في إطار تطور العلاقات العسكرية إلى مستوى الشراكة بين جيوش الدول الثلاث، والعمل على التعاون العسكري لنقل وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، مضيفًا أنه تم تنظيم معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب للتعرف على القدرات القتالية.

ويهدف التدريب "فجر الشرق 1" إلى الارتقاء بمستوى التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات في عمليات التطويق والبحث والتفتيش وكيفية اكتشاف المفرقعات ومواجهة العبوات الناسفة والتدريب على الإسعافات الميدانية

وتشارك جمهورية مصر العربية في التدريب "فجر الشرق 1" لأول مرة، بما يساهم في دعم علاقات التعاون العسكري وجهود الأمن والاتسقرار.​