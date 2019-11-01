وزيرة الثقافة تفتتح غدًا الدورة التأسيسية لبينالي القاهرة لفنون الطفل

القاهرة - أ ش أ:

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، غدًا السبت، بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل "الدورة التأسيسية" والذي يُقام بالتعاون بين قطاع الفنون التشكيلية وجمعية أمسيا للتربية عن طريق الفن - أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بمركز الفنون بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية والدكتورة سرية صدقي رئيس البينالي.

وقال الدكتور خالد سرور، في تصريح اليوم الجمعة: "إن الثقافة نجحت في إطلاق فعالية فنية دولية كبيرة تحتضن مواهب أطفالنا وتضعها مع تواصل وإطلاع وتنافس مع أقرانها على مستوى العالم".

ومن جانبها قالت د. سرية صدقي إن هذا المشروع يحتفي بالإبداعات الفنية لأطفال العالم على أرض مصر ليعبروا فيه عن علاقتهم بالأمكنة وأفضلياتهم منها فتفتح لديهم حاسة التأمل والاختيار والشغف ثم ترجمتها تعبيرياً كي تؤسس للوعي بالأماكن التي تحيط بهم.

تجدر الإشارة أنه يُشارك في هذه الدورة 19 دولة من بينها مصر ووصل عدد المشاركين إلى 943 مشارك يمثلون مختلف الفئات العمرية في مرحلة الطفول بجانب فئة خاصة لذوي الهمم، وقد وزعت الأعمال على ثلاث أماكن هي مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك، ومركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين بالهرم.