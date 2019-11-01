​مصر تستعد لإطلاق القمر الصناعي "طيبة 1".. فما أهميته؟

كتب - محمد غايات:

تستعد مصر لإطلاق القمر الصناعي الأول لأغراض الاتصالات ( طيبة -1)، والذي سيساهم في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر "2030 " للنهوض بالوطن فى شتى المجالات، بحسب بيان لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة.

وقال البيان إنه تم تصنيع قمر الاتصالات (طيبة -1) خلال تحالف شركتي "تاليس إلينيا سبيس – إيرباص" الفرنسيتين، والتي تعد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع الأقمار، وجار الاستعداد للإطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" إحدى الشركات الرائدة في مجال إطلاق الأقمار الصناعية، وسيوفر (طيبة-1) التغطية لجمهورية مصر العربية وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.

ويساهم القمر الصناعي "طيبة -1" في دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت عريضة النطاق للمناطق النائية والمنعزلة، لدعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، كما يساهم في النهوض بقطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة وكافة القطاعات الحكومية الأخرى، ويدعم كافة أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب الذي بات ظاهرة تهدد أمن واستقرار الشعوب، كما يساهم في توفير خدمات الانترنت عريض النطاق للأغراض الحكومية والتجارية، بحسب البيان.

ومن المقرر أن يعمل القمر الصناعي المصري الجديد، على توفير خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول حوض النيل، انطلاقًا من جهود مصر للتعاون مع دول القارة الإفريقية خاصة في ضوء رئاسة مصر للإتحاد الإفريقى لعام 2019 واستضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية.

جدير بالذكر أن القمر الصناعي "طيبة -1" هو القمر الأول من سلسلة "طيبة سات" التي تعتزم مصر إطلاقها في الفترة القادمة والتي ستحدث نقلة نوعية في خدمات الاتصالات في مصر وافريقيا.