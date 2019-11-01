مصدر: إخلاء "أطفال" من موقع حريق كنسية ماجرجس بشبرا

كتب مصطفى علي:

قال مصدر بكنسية ماجرجس بشبرا، إن رجال الدفاع المدني سيطروا على الحريق الذي شبَّ الساعة التاسعة صباحا في مبنى الخدمات التابع للكنيسة، بعدما انتقلت على الفور سيارات الدفاع المدني والإسعاف ورجال الأمن للسيطرة على الحريق.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن الحريق اندلع في مسرح الكنيسة بالطابق الثاني من مبنى الخدمات، ولم يستغرق كثيرا حيث تم إخماده قبل الانتقال للأدوار الأخرى.

وشدد المصدر على عدم وجود خسائر بشرية جراء الحريق سوى إصابة شخصين بالاختناق وتم تلقيهم العلاج اللازم وإسعافهم، فيما يجري حصر بعض التلفيات الأخرى.

وقال المصدر إن مسرح الكنسية كان به خدمة أطفال اليوم، وتم إخراج الأطفال سريعًا دون أي إصابات، ويجري التحقيق لمعرفة السبب.

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