حدث ليلاً| رسائل السيسي للمصريين.. وداعش يهدد أمريكا

كتب - محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة العديد من الأحداث الهامة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

"بنتقدم وهنتقدم أكثر".. 20 رسالة من السيسي للمصريين والنائب العام والبرلمان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القوات المسلحة تشارك القطاعين الخاص والمدني في إنجاز الأعمال والمشروعات، موجها الشكر للقائمين على إخراج المصنعين التابعين لشركة النصر للكيماويات في "أبورواش"، خلال كلمته على هامش افتتاح المصنعين الخميس.

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بالصور.. استنفار أمني بمستشفى قنا العام لاستقبال جثمان رئيس مباحث قوص

شهدت مستشفى قنا العام حالة من الاستنفار الأمني، الخميس، عقب استشهاد الرائد باسم فكري أحمد طه، رئيس مباحث مركز قوص، خلال مطاردة أحد المتهمين الجنائيين، لإيداع جثمان الشهيد بالمشرحة المركزية، لحين مراسم الجنازة العسكرية غدًا بعد صلاة الجمعة، بمشاركة مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد.

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"أمن قنا" تشن حملة موسعة لضبط المتورطين في استشهاد الرائد باسم فكري

قال مصدر مسئول بمديرية أمن قنا، إن الأجهزة الأمنية وجهت حملة موسعة على قريتي البراهمة والبارود، لضبط الجناه المتورطين في مقاومة قوات الأمن، مما أسفر عن استشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث مركز قوص، وإصابة أمين شرطة، وغفيرين نظاميين.

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السيطرة على حريق هائل في أرض زراعية ببني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية فيمديرية أمن بني سويف على حريق هائل اندلع بأرض زراعية في مدينة سمسطا، جنوبي غرب بني سويف.

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بعد مقتل قائده.. داعش الإرهابي يهدد أمريكا: لا تفرحوا بموت البغدادي

هدد أبو حمزة القرشي المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي الولايات المتحدة الخميس، قائلاً: "لا تفرحوا بمقتل البغدادي"، وذلك في رسالة صوتية بثها موقع الفرقان، الذراع الإعلامي للتنظيم.

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تفاصيل جديدة عن مقتل البغدادي: "تعرض للخيانة من شخص مُقرب منه"

لا تزال الأدلة والمعلومات المتعلقة بمقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي تنكشف مع مرور الوقت. وقالت شبكة "إن بي سي" الأمريكية إن خليفة التنظيم المتطرف تعرض للخيانة من قبل أحد أعضاء دائرته الداخلية، ساعد القوات الأمريكية في الوصول إلى محل إقامته شمال غربي سوريا.

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هنية يتعهد باحترام حماس لنتائج الانتخابات الفلسطينية المقبلة

تعهد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء اليوم الخميس، بأن الحركة سوف تحترم نتائج الانتخابات العامة.

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المرصد السوري: تركيا أفرجت عن 18 من عناصر الجيش

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية أفرجت عن 18 عنصرًا من قوات الجيش السوري، حيث عبروا إلى الأراضي السورية عبر معبر الدرباسية.

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ترامب ينتقد خطة جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، بحدة خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

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كوريا الشمالية تعلن نجاحها في اختبار قاذفة صواريخ "ضخمة للغاية"

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة أنها نجحت في اختبار قاذفات صواريخ "ضخمة للغاية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية.

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بايدن: رهن المساعدات لإسرائيل بوقف بناء المستوطنات "خطأ فادح"

قال جو بايدن، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، إنه سيكون "خطأً فادحا" بالنسبة للولايات المتحدة أن يتم رهن تقديم المساعدات لإسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية.

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"كانتاس" الأسترالية تكتشف شروخا في ثلاث طائرات "بوينج 737"

أعلنت شركة "كانتاس" الأسترالية للطيران ، اليوم الجمعة، عن اكتشاف شروخ دقيقة في ثلاث طائرات "بوينج 737" بالجزء الذي يربط الجناح بجسم الطائرة.

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