منزل ومزرعة وصوب.. كراسة شروط التجمعات التنموية بسيناء

كتب - مصراوي:

بدأت محافظتا شمال وجنوب سيناء، طرح مشروع التجمعات التنموية المتكاملة، لتمليكها للراغبين على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف دعم تنمية سيناء ودمجها فى محافظات دلتا ووادى النيل، والتجمعات التنموية المتكاملة، بإجمالى 18 تجمعًا تنمويًا؛ 11 تجمعًا منها في شمال سيناء و7 تجمعات في جنوب سيناء، وكل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية يضم: أراضي زراعية مجهزة، ومنزل، وديوان، ومسجد، ومدرسة تعليم أساسى، وساحة رياضية، ومرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية.

يحصل كل فرد على منزل على مساحة 175 مترًا مربعًا (منهم 120 مترًا مربعًا مسقوفًا والباقي فضاء لاستغلاله فى أية أنشطة إضافية) ومساحة 10 أفدنة و9 صوب زراعية و10 خلايا نحلية، ويستهدف المشروع توطين 1187 أسرة فى شمال وجنوب سيناء منهم 585 أسرة فى شمال سيناء بخلاف 150 أسرة فى تجمعات الصيادين.

ووفقًا لبيان رسمي لمحافظة شمال سيناء، يبدأ قبول طلبات الراغبين من مختلف محافظات الجمهورية اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وجذب 3 ملايين مواطن من المحافظات إلى سيناء لتعميرها وتنميتها وتحقيق المزج بين ثقافات أهالي سيناء وباقي المحافظات.

وحددت كراسة الشروط، التي حصلت مصراوي على نسخة منها، مجموعة من الشروط أهمها أن يكون السن للمتقدم من 21 حتى 50 عامًا، ويحمل حيازة زراعية سابقة، وألا يكون موظفًا في الحكومة أو قطاع الأعمال والشركات لإتاحة الفرصة لمن لا يملك فرصة عمل، وسيتم تنظيم رحلات للراغبين في زيارة موقع المشروع، وفي حالة زيادة عدد المتقدمين يتم عمل قرعة علنية لاختيار المستوفين للشروط، كما تم تخصيص أراضي المشروع بالمجان وتحملت الدولة مرافق الخدمات، بالإضافة إلى نسبة 40% من تكلفة المشروع ويتحمل المواطن نسبة 60% فقط، ويمكن للمواطن الحصول كراسات الشروط وتقديم الطلبات، من ديواني عام محافظتي شمال وجنوب سيناء بالعريش والطور وملحق محافظة شمال سيناء بالقاهرة للتملك في هذا المشروع.

تم حفر آبار عميقة لعدد 18 تجمعًا زراعيًا تنمويًا بمساحات مختلفة قابلة للزيادة، وتم بناء مساكن لخدمة التجمعات خاصة بالمنتفعين مرفقة ومجهزة.

كما تم تجهيز الأراضي الزراعية بشبكات الري، مقسمة لـ10 أفدنة لكل متعاقد ومسكن لطرحها للبيع لمن تنطبق عليهم الشروط، وتطبق الشروط والأحكام طبقًا للقانون ‏14 لسنة 2012 وتعديلاته والخاص بالتنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء.

يهدف المشروع إلى تعظيم المردود الاقتصادي والزراعي وتوفير فرص عمل الشباب لمواجهة الزيادة السكانية من جهة واستغلال المساحات الشاسعة بسيناء لتوطين الأهالي من أبناء سيناء والمحافظات وتوفير حياة كريمة لهم.

طريقة السداد تتضمن سداد مقدم بواقع 15 ألف جنيه، وسداد أول قسط بعد فترة سماح لمدة عامين بقيمة 20 ألف جنيه، والقسط الثاني بعد سماح لمدة عامين آخرين بقيمة 20 ألف جنيه، ثم سداد المبلغ المتبقي على مدة 25 عامًا على أقساط متساوية بواقع 23 ألف جنيه سنويًا.​