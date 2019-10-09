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    السبت المقبل.. أوركسترا القاهرة السيمفوني يحيي حفلًا موسيقيًا بدار الأوبرا

    10:49 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    السبت المقبل.. أوركسترا القاهرة السيمفوني يحيي حفلًا موسيقيًا بدار الأوبرا

    أوركسترا القاهرة السيمفوني - أرشيفية

    كتب- محمد عاطف:

    يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو هشام جبر، ومشاركة عازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة، حفلًا موسيقيًا، بعنوان "اتجاه رومانسي"، وذلك في الثامنة مساء السبت المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

    ويتضمن برنامج الحفل تقديم مختارات من أشهر الأعمال التي كتبت في الحقبة الرومانسية من بينها: (افتتاحية حلم ليلة صيف، كونشيرتو الفيولينة والأوركسترا لـ مندلسون والسيمفونية الرابعة لـ شوبرت).

    يذكر أن المؤلفين النمساوي شوبرت "1797 – 1828"، والألماني مندلسون "1809 – 1847"، ينتميان إلى الحركة الرومانسية التي ظهرت في نهاية القرن الـ18 في الفن والأدب والموسيقي،حيث رفض صناعها قيود التقليد الكلاسيكي واحتفوا بكل ماهو عاطفي وفطري، كما وجهوا اهتماماتهم إلى الطبيعة كمصدر للإلهام.

    أوركسترا القاهرة السيمفوني دار الأوبرا المصرية حفل موسيقي هشام جبر

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