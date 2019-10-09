افتتاح الجناح المصري بمعرض السياحة الدولي في إيطاليا

كتب- يوسف عفيفي:

افتتح المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، الجناح المصري المشارك في معرض السياحة الدولي TTG Incontri الذي يُقام خلال الفترة من 9 حتى 11 أكتوبر بمدينة ريمينى الإيطالية، بمشاركة السفير هشام بدر سفير مصر بروما، وبحضور عماد فتحي مدير عام السياحة الدولية بالهيئة.

وأكد يوسف، أهمية هذا المعرض باعتباره أحد أهم الفعاليات المهنية السياحية السنوية الدولية، مضيفا أن السوق الإيطالى يعد من أهم الأسواق السياحية الأوروبية بالنسبة لمصر، حيث عادت إيطاليا لقائمة العشر دول الأوائل المصدرة للسياحة لمصر خاصة بعد تسيير رحلات طيران منتظم وعارض من مدن ميلانو وفيرونا وبولونيا وروما ونابولي وباري للمقاصد السياحية المصرية وخاصة بمدينتي شرم الشيخ ومرسي علم.

وتشارك مصر هذا العام فى المعرض بجناح مساحته 100 متر مربع ويضم ممثلين عن قطاعات الشركات السياحية والفنادق والطيران، وصمم الجناج على شكل معبد فرعوني وجرى تزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية، ووضع شاشات عرض للمواد الترويجية لمصر ومنها الفيلم الترويجى لحملة People to People.

ويتم خلال المعرض الترويج لافتتاح المتحف المصري GEM 2020 والذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية للحملة الترويجية لمصر.

وفى سياق متصل، يعقد المهندس أحمد يوسف عدداً من اللقاءات المهنية والإعلامية خلال مشاركته فى فعاليات المعرض.

واجتمع يوسف، مع فلافيا فرانسيشيني مديرة عام الاتحاد الايطالي لمنظمي الرحلات "ASTOI "والتي أكدت خلال الاجتماع أن مصر وخاصة مدن البحر الأحمر كانت علي رأس الوجهات السياحية التي شهدت اقبالا كيبرا الصيف الماضى من السائحين من خلال حجوزاتهم بشركات السياحة الايطالي.

وأشارت إلى أن الموسم الشتوي الحالي فى مصر مبشر وخاصة الرحلات الكلاسيكية التي تتوجه إلى الأقصر وأسوان ورحلات البواخر النيلية.

كما عقد يوسف، لقاءً مع عدد من كبار منظمي الرحلات مثل Alpitour - Eden Viaggi - Veratour - Tui Italia ؛ استعرض خلاله الضوابط الجديدة للحملات الترويجية المشتركة، كما تحدث عن البرنامج الجديد لتحفيز الطيران الذى بدأ العمل به من نوفمبر 2018 وحتي إبريل 2020.

وخلال الاجتماع، أعرب منظمو الرحلات عن سعادتهم بعودة الطلب السياحي على مصر وخاصة مدينتي مرسى علم وشرم الشيخ.

وأجرى يوسف، عددا من اللقاءات مع وسائل الاعلام الايطالية استعرض خلالها الخطة الترويجية لمصر، لافتا الى أن خطة الوزارة فى الترويج والتنشيط تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحديث آليات الترويج لمصر وذلك تماشيا مع محور الترويج والتنشيط الذي يعد أحد المحاور الرئيسية ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي يهدف الي تنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية لمصر.

وأشار إلى قيام الوزارة مؤخرا بعقد شراكات دولية مع مؤسسات ترويجية وتسويقية عالمية متخصصة في مجالات متعددة والتى من بينها شبكة CNN العالمية، ومؤسسة Discovery العالمية، بالإضافة إلى تعاون الوزارة مع مجموعة قنوات Mediaset الايطالية؛ والذي نتج عنه تصوير ٢٥ حلقة عن أسرار الحضارة المصرية القديمة.

ولفت إلى أنه يتم عرض هذه الحلقات بالتلفزيون الايطالي خلال شهري أكتوبر الجاري ونوفمبر القادم على قنوات "Italia1 – Focus".

جدير بالذكر أن المعرض يجمع منظمي الرحلات ووكلاء السياحة الإيطاليين بالاضافة إلى ممثلي الاتحادات السياحية وعدد من كبار ممثلي وسائل الاعلام، ويقبل عليه نحو 45 ألف زائر من المهنيين المتخصصين بقطاع السياحة ويلتقون مع أكثر من 2480 عارضا يمثلون قطاعات السياحة والفنادق والقطاعات المرتبطة بها من 130 دولة.