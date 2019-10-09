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    نقيب الصحفيين من جريدة "التحرير": نتضامن مع المعتصمين.. وفرصة أخيرة لحل الأزمة

    10:45 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
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    كتب مصطفى علي:

    افتتح ضياء رشوان نقيب الصحفيين، اجتماع مجلس النقابة، اليوم، في مقر جريدة التحرير، بالتضامن مع الصحفيين المعتصمين.

    وأعلن "رشوان" تضامن المجلس الكامل، مع الزملاء المعتصمين دفاعًا عن حقوقهم، وحرصًا منهم على استمرار العمل، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يأتي للتأكيد على كل أنواع التضامن، وليس معنويًا فقط، وسيكون هناك قرارات قوية.

    وقال نقيب الصحفيين: "لا أخفي عليكم سرًا ما نقوم به من اتصالات الآن، لإعطاء فرصة أخيرة، وسيكون هناك قرارات، هذا الاجتماع غبر مسبوق في المجلس الحالي والمجالس السابقة، أن ينعقد بالكامل في مقر الجريدة، ولن نخرج إلا بقرارات تتناسب مع حقوقكم وواجب المجلس تجاهكم، ونتمنى أن يكون لدينا أخبار سعيدة".

    يأتي هذا اعتراضًا على قرار إدارة الجريدة بتخفيض رواتب جميع الصحفيين إلى الأجر التأميني 900 جنيه، والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل.

    نقابة الصحفيين جريدة التحرير ضياء رشوان اعتصام

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