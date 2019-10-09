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    ساويرس تعليقا على العدوان التركي: "احتلال سوريا تحت أي مسمى مرفوض"

    10:09 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    ساويرس تعليقا على العدوان التركي: "احتلال سوريا تحت أي مسمى مرفوض"

    المهندس نجيب ساويرس

    القاهرة- مصراوي:

    علق رجل الأعمال البارز، نجيب ساويرس، على العدوان التركي على شمال سوريا الذي انطلق اليوم الأربعاء.

    وكتب ساويرس قائلا: "اطردوا سفير تركيا من مصر ...إحتلال سوريا تحت أي مسمى مرفوض!".

    وأكدت وزارة الدفاع التركية مساء اليوم الأربعاء على تويتر بدء الهجوم البري ضمن عدوانها على شمال سوريا، بعد قيام سلاح الجو بشن غارات على مواقع الأكراد.

    نجيب ساويرس الاجتياح التركي تركيا سوريا
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