رئيس النواب: عانينا في 67 أكثر من الآن.. والدولة تُبنى "زي ما بيقول الكتاب"

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة بذلت جهدا كبيرا خلال الـ 5 سنوات الماضية، وحققنا الانتقال من اللادولة إلى بناء دولة حقيقية.

جاء ذلك في ختام الجلسة العامة اليوم الأربعاء، بعد الاستماع لتعقيبات الأعضاء على بيان الحكومة.

وأضاف: "ما حدث من جهود بمثابة معجزة خاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية بمختلف المجالات لم تحدث في أي عصر من العصور التي مرت بها مصر".

وأوضح أن الجميع سمع ما ذكرته الحكومة في أن فائض السلع لم يكن يكفي سوي شهرين، والآن يوجد فائض كبير سواء كان في السلع أو الاحتياطيات الأجنبية، مع المجهود الكبير في الصحة والإسكان، والتربية والتعليم التي ستكون نتائجها إيجابية ليست الآن ولكن في الفترة المقبلة.

وتابع رئيس البرلمان: "منظومة التعليم يتم إصلاحها من البداية لأنها وقعت.. والانتقال من مرحلة التلقين للإبداع والمنظومة الجديدة شارك فيها أكفأ بيوت الخبرة والتربية".

وقال عبدالعال: "كل تطوير وبناء يكون له ضريبة.. إحنا في 67 شوفنا معاناة أكثر من الوضع الحالي وكنا نستخدم العسل الأسود محل السكر.. وكل الطعام كان يوجه لمعسكرات القوات المسلحة وكانت طوابير الجمعية كثيرة.. الآن يتم بناء مصر بطريقة صحيحة زي الكتاب ما بيقول".

وأكد أنه رغم الإصلاح الذي يتم الآن تتوفر السلع والمواد الغذائية وإن كان بأسعار مرتفعة نسبياً.

ولفت إلى أن جهود الحكومة تضمنت رفع الحد الأدنى من 1200 جنيه لـ2000 جنيه، وأيضا برنامج تكافل وكرامة الذي حقق الكرامة لكثير من الأسر، مؤكدا ضرورة أن لا نصدر صورة سلبية للشباب، لأننا نسير على الطريق الصحيح والأمل قائم.