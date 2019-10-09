"طنطاوي": بيان الحكومة مضلل.. و"عبدالعال": نثق في المعارضة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وصف النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بيان الحكومة الذي تم عرضه على النواب بجلسة أمس بأنه "مضلل وقاصر"، مستشهدا بما ذكره رئيس الوزراء من إيرادات متعلقة بالسياحة وأنها تتجاوز ما كان يحصل قبل ثورة يناير.

وقال "طنطاوي" -في الجلسة العامة للبرلمان اليوم- إن "هذا تضليل خاصة أن الدولار كان في 2011 بواقع 5 جنيهات والآن يقارب الـ16 جنيها".

وأوضح أن البيان لم يتضمن أيًا من خطوات الإصلاح السياسي، الذي لابد منه بالتوازي مع الإصلاح الإقتصادي، مع فتح المجال العام، قائلا: "الناس زي ما هي عايزة عيش عايزه حرية".

ولفت طنطاوي إلى أن نواب البرلمان لم يقدموا شيئًا للشعب فيما حدث خلال الفترة الأخيرة وخاصة ملف التموين وملف تكافل وكرامة، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقي أن تعارض الأغلبية الحكومة لأنها هي من منحتها الثقة في الأساس.

وتابع: "معارضة الأغلبية للحكومة غير منطقي وغير فاعلة".

وأكد طنطاوي أن الأغلبية كان الأولى لها أن تحاسب الحكومة وليس معارضتها، مؤكدا أن بيان الحكومة لم يتضمن الإصلاح المؤسسي الحقيقي.

وعقّب رئيس البرلمان، بأنه أعطاه مساحة للوقت من الحديث وهو يمثل المعارضة، موجهًا حديثه لطنطاوي: "لا بد أن تعي أن رئيس الدولة مقامه رفيع ولا يجوز التعرض له، مثلما يحدث في كل برلمانات العالم"، مؤكدا أنه يتعرض للهجوم من قبل الأغلبية بشأن إعطاءه المساحة الأكبر للمعارضة في المجلس.

وأكد عبدالعال أنه يعلم أن والد النائب أحمد طنطاوي كان من أبناء القوات المسلحة ويدرك وطنية المعارضة في المجلس، وأنها جزء من المجلس وجزء من النظام السياسي وأنه يثق في المعارضة، فيما عقّب طنطاوي بقوله: "نحب الدولة المصرية ونساندها ونستهدف دائما الأفضل وعلى استعداد لأن نكون في أوائل الصفوف السياسية والعسكرية أو أي مكان".