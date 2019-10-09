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    مدبولي بعد المباحثات مع اشتية: ناقشنا حركة التجارة بين مصر وفلسطين

    06:37 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    مدبولي بعد المباحثات مع اشتية: ناقشنا حركة التجارة بين مصر وفلسطين

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء: "إنه تم عقد العديد من اللقاءات بين الجانبين المصري والفلسطيني لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المختلفة بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية خاصة حركة التجارة بين مصر وفلسطين وموضوعات الترابط والتكامل في العديد من المجالات كالطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والصحة وغيرها".

    وأضاف مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفلسطيني الدكتور محمد اشتية: "أنه تم التوافق على العديد من الملفات التي سيتم تفعيلها في أقرب فرصة"، مشيرا إلى أن كل وزير من الجانبين المصري والفلسطيني لديه تكليف خاص بالموضوعات والتعاون فيما بينهما والتي سيتم متابعتها بصورة شخصية من قبل رئيسي وزراء البلدين.

    مصطفي مدبولي مجلس الوزراء التجارة فلسطين

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