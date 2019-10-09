البابا تواضروس يصل إلى باريس في مستهل رحلته الرعوية بأوروبا

القاهرة- أ ش أ:

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ومعه وفد كنسي، اليوم الأربعاء، إلى مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس في بداية زيارته الرعوية إلى بعض إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح اليوم- إنه كان في استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني لدى وصوله السفير إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا والسفير شريف الديواني القنصل العام.​