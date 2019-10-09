مؤتمر طبي: الالتهاب الرئوي المسئول الأول عن وفيات الأطفال تحت 5 سنوات

كتب - أحمد جمعة:

أطلقت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع 4 جمعيات علمية وإحدى شركات الأدوية، اليوم الأربعاء، البرنامج المصري لإدارة مضادات العدوى.

ويعد البرنامج الأول من نوعه في مصر، حيث يستهدف إنشاء إجماع علمي حول التوجيهات الخاصة بالتشخيص الصحيح والعلاج الأمثل لأنواع العدوى المختلفة، خاصة وأن المضادات الحيوية تمثل ركيزة أساسية في الرعاية الصحية.



وقالت الدكتورة غادة علي، مدير إدارة صيدليات مستشفيات الإدارة المركزية للصيدلة التابعة لوزارة الصحة، إن الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوي يفقدها دورها وكفاءتها في العلاج الآمن.

وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم، أن وزيرة الصحة اعتمدت الخطة القومية لمكافحة المضادات الميكروبية في نوفمبر من العام الماضي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتقوم على 4 محاور من بينها: التوعية، وحوكمة استخدام المضادات الحيوية، والترصد للعدوى، ومكافحتها.

وأشاد الدكتور شريف علي عبدالعال، استشاري طب الأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة، والمدير التنفيذي للجمعية المصرية لطب الأطفال، بالمبادرة قائلًا: إن الجمعيات تتعاون فيما بينها للتوصل إلى إجماع علمي على التوصيات الخاصة بالتشخيص والعلاج الأمثل لمجموعة مختلفة من الأمراض المعدية وعلى رأسها الالتهاب الرئوي".

وأوضح أن الالتهاب الرئوي هو المسئول الأول عن الوفيات بين الأطفال تحت سن 5 سنوات والتي يحدث أغلبها في الدول النامية، حيث أصيب به 900.000 طفل في 2017 وفقًا للإحصاءات، وتتكرر الإصابة بالمرض في مصر بمعدل طفل من كل 12 طفل خاصة خلال العام الأول من الولادة.

