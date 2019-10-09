وفد الكونجرس يؤكد دور مصر المحوري في نشر السلام بالشرق الأوسط



القاهرة- أ ش أ:

أكد أعضاء الوفد الأمريكي من مجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا، تقديرهم للدور المحوري لمصر في نشر ثقافة السلام في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن جهودها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمكافحة الفكر المتطرف وإرساء مفاهيم التسامح الديني، وذلك بالتوازي مع مساعي الدولة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إلى جانب الدور المصري النشط والمتوازن على الصعيد الإقليمي للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء وفدا أمريكيا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بالوفد الأمريكي، مؤكدا استراتيجية ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، وكذلك الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة، معرباً عن تقدير مصر للدور الذي يقوم به الكونجرس الأمريكي في تعزيز الشراكة بين البلدين، والتطلع لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، سواء بين البلدين بوجهٍ عام أو مع ولاية جنوب كارولينا على وجه الخصوص، لا سيما في مجالات الزراعة والتجارة والتعليم العالي والفني وتبادل الخبرات ما بين الجامعات والمؤسسات التعليمية من الجانبين.

وشدد الرئيس في هذا الصدد على أن الدولة تولي بالغ الاهتمام بقضايا التعليم بمختلف أفرعه في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري وكذلك دعم جهود المنظومة المتكاملة للدولة لمكافحة الفكر المتطرف والتشدد والإرهاب.

وأشار إلى أنه تم التباحث حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الخصوص سياسة مصر الثابتة التي تهدف إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، واحترام حقوق الشعوب في أن تحيا بأمن واستقرار، وكذا منح الأولوية لتفعيل وإنفاذ إرادة الشعوب.