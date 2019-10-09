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    الرئيس السيسي يستقبل وفدا أمريكيا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب

    04:58 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    الرئيس السيسي يستقبل وفدا أمريكيا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    القاهرة- أ ش أ:

    استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وفدا أمريكيا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا.

    وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوفد الأمريكي أعرب خلال اللقاء عن تقديره لدور مصر بقيادة الرئيس السيسي في نشر ثقافة السلام في منطقة الشرق الأوسط.​

    هذا المحتوى من

    Asha
    السيسي مجلس الشيوخ مجلس النواب ولاية جنوب كارولينا أمريكا

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