الرئيس السيسي يستقبل وفدا أمريكيا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب

القاهرة- أ ش أ:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وفدا أمريكيا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوفد الأمريكي أعرب خلال اللقاء عن تقديره لدور مصر بقيادة الرئيس السيسي في نشر ثقافة السلام في منطقة الشرق الأوسط.​