رئيس "أفريقية النواب": إثيوبيا تعتمد على شراء الوقت لفرض الأمر الواقع

كتب- محمد نصار:

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إنه تابع العديد من المناقشات والاجتماعات التي تمت خلال الفترة الماضية ما بين الجانب المصري والسوداني والإثيوبي فيما يتعلق بمناقشات خاصة بأزمة سد النهضة وما استتبعه من تعنت واضح وفج من قبل الجانب الإثيوبي.

وأضاف رضوان، في رده على بيان رئيس الوزراء، بشأن أزمة السد، اليوم الأربعاء، أنه تابع أيضًا ردود الأفعال الصادرة من وزارتي الخارجية المصرية والموارد المائية والري، حيث أكدتا أن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي، ورفضه كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية، وتجنب إحداث ضرر جسيم لها.

وأوضح رئيس أفريقية النواب، أن رئيس الجمهورية، يوم السبت الماضي، أكد التزام الدولة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل: "ومن هنا أيقنت ومعي زملائي أعضاء المجلس أن موقف الجانب الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، والذي يقوم على شراء الوقت ومد المفاوضات لأطول فترة زمنية ممكنة، ليتمكنوا خلالها من إنجاز مشروع سد النهضة بشكل أكبر ويفرضوا علينا أمرًا واقعيًا، وهو ما لن تقبله مصر".

​وتابع: "مسألة إضرار إثيوبيا كدولة منبع، بحصة دولة المصب من مياه النيل أمر يتعارض مع القانون والأعراف الدولية، ويجب أن يكون هناك إعادة فتح للمفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بواسطة طرف رابع محايد لضمان الوصول لحلول ترضي جميع الأطراف على أن تكون أكثر جدية، وبما لا يضير أو يغير على حق دولة وصلت لمرحلة الفقر المائي وحقها أيضًا في الحفاظ على أمنها القومي".