الوفد: ورش عمل ببورسعيد لتعليم المرأة الأعمال الحرفية

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، استمرار فعاليات مبادرة المرأة بمحافظة بورسعيد، لافتا إلى أن المؤتمر الذي عقد بالمحافظة بحضور المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا جاء لتدشينها واعطاء شارة البدء لتعظيم ودعم المراة فى بورسعيد.

وأضاف "قوطة"، في بيان، الأربعاء، أن مقرات حزب الوفد في بورسعيد بدأت بالفعل في دعم المرأة البورسعيدية بمشروعات مختلفة سواء بالمواشي وماكينات الخياطة والتطريز والمراتب ومساعدات مالية للمستحقين كمشروعات صغيرة لتمكين المرأة من خوض تجارب العمل.

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن مقرات الحزب في بورسعيد بدأت فى تنظيم ورش عمل لتعليم المرأة الكثير من الأعمال الحرفية التي من شأنها نجاح المشروعات التى يقومون عليها كالخياطة والتطريز وتربية المواشي والأرانب وغيرها من المشروعات.

وأوضح رئيس مبادرة الوفد مع المرأة ببورسعيد، أن الأسبوع المقبل سيشهد فاعلية جديدة لمبادرة الوفد مع المرأة بجنوب بورسعيد لتعميم المبادرة على كافة أنحاء المحافظة والعمل على نجاح التجربة مع بعد التفاعل الكبير الذي شاهدناه مع بدء تدشينها.