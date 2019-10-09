"مستقبل وطن" ينظم فعاليات خدمية بعدة محافظات

كتب ـ يوسف عفيفي:

نظم حزب مستقبل وطن، عدة فعاليات وأنشطة خدمية بجميع المحافظات.

وحسب بيان، اليوم، نظم الحزب بمحافظة الجيزة، ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية بمقر الجزب بمدينة الحوامدية، بالإضافة إلى تنظيم ندوة أخرى حول أهمية دور المحليات في الحياة السياسية بمركز شباب البدرشين.

ونظمت أمانة الحزب، بمحافظة مطروح زيارة ميدانية لمستشفى مطروح العام وتوزيع بعض الهدايا على المرضى والتبرع ببعض المستلزمات الطبية.

وأقام الحزب بمحافظة مطروح، عدة منافذ متنقلة (سيارات متحركة) لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمناطق (شارع البحر مركز أبو حمص ـ السوق التجاري بمدينة النوبارية ـ منطقة الجمهورية شبراخيت).

ونظم الحزب بمحافظة المنوفية، ورش تدريب لعدد من السيدات حول كيفية إقمة بعض المشروعات الصغيرة بقرية شنتنا الحجر بمركز بركة السبع.

وأجرى الحزب بمحافظة الشرقية، الكشف الطبي وبعض التحاليل الطبية بالمجان لعدد من الأسر الفقيرة بمجمع عيادات مستقبل وطن التخصصية بمدينة الزقازيق.

وأقام الحزب بمحافظة ببني سويف، منفذ لبيع اللحوم والأسماك والسلع التموينية بأسعار مخفضة أمام مركز شباب الواسطى.

ونظمت امانة الحزب بمحافظة قنا، عدة قوافل طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللزم بالمجان بمركز (قفط ـ قوص).

ونظم الحزب بمحافظة المنيا، عدة قوافل طبية للكشف على أمراض الرمد وصرف العلاج اللازم بالمجان بمركز (العدوة ـ مغاغة ـ ملوي).

وأطلقت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج، حملة للتبرع بالدم بمشاركة شباب الحزب بالتنسيق مع بنك الدم بالمحافظة بمركزي (دار السلام ـ ساقلته ـ أخميم).

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة أسوان، زيارة ميدانية لمستشفى أسوان الجامعي وتقديم هدايا عينية للمرضى.

