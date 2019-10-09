وزير الري: نحن الأعلى كفاءة في استخدام المياه أكثر من مرة

كتبت- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر أعلى دولة في كفاءة استخدام المياه بنسبة 90%، باستخدامها المياه أكثر من مرة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، ووزير الخارجية، السفير سامح شكري، اليوم الأربعاء.

ونفى الوزير ما يشاع بأن مصر ضد التنمية في أفريقيا، مشيرا إلى أن مصر شاركت في إنشاء السدود بأفريقيا، منها ما تم بناؤه ومنها ما هو تحت الإنشاء.

وأوضح الوزير، أن مصر بدأت في 2008 تمويل أول دراسة تفصيلية في إثيوبيا من البنك الدولي، إلا أنه في 2011 أثناء عمل الدراسة فوجئت مصر بإعلان أثيوبيا البدء في بناء سد آخر.

وقال الوزير: نحن لا نقلق من بناء السدود، ولكن ما نطالب به هو التنسيق، متابعا: "مينفعش تملي السد لوحدك، لازم يكون تنسيق عمليات الملء والتفريغ".

وأشار إلى أن ما يقلق مصر في موضوع سد النهضة عمليات الملء والتفريغ، خصوصا في فترة الجفاف.