إحباط تهريب سجادة أثرية إلى كندا داخل طرد بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك الصادرات الجوية بمطار القاهره الدولي، تهريب سجادة أثرية إلى كندا.

وأوضحت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة، وخلال معاينة مشمول الشهادة رقم ١٦٥٩٤، بعدد واحد طرد ومشموله موبيليا وكتب مصدرة إلى كندا، اشتبه مأمور الجمرك بأثرية المشمول، وتقدمت إدارة البحث الجنائي بإخبارية تفيد بوجود ممنوعات داخل الطرد، وبعرض المشمول على اللجنة العليا بمركز الوحدات الأثرية، واللجنة المتخصصة من متحف النسيج بوزارة الآثار، أقرت بأثرية السجادة.

وتحرر محضر ضبط جمركي، وأُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.