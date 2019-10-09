أمين مجمع البحوث الإسلامية يلتقي الأئمة الليبيين بمنظمة خريجي الأزهر

كتب – محمود مصطفى:

التقى الدكتور نظير محمد عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأربعاء، الأئمة والعلماء الليبين المتدربين بمقر المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالقاهرة، في الدورة السادس للعلوم الشرعية.

وحسب بيان، اليوم، وجه الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الأئمة إلى ضرورة ثقل مواهبهم المعرفية وإكسابهم خبرة التعرف علي المنهج الأزهري الوسطي.

وتحدث عياد عن فائدة العلم ووجوب تحصيله من العلماء العدول، بما يساعد علي إكسابهم التفريق بين الغث والسمين بالنسبة للأفكار والإتجاهات التي يموج بها عالم اليوم .

وبين سمات وأخلاقيات طالب العلم، وما يجب أن يتحلى به العالم حتي يصل إلي قلوب الناس، وما يلزمه من آليات تمكنه من استخراج الأحكام من نصوص القرآن والسنة بم يتواكب مع مستجدات العصر.

وأوضح أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أن من ضرورات المرحلة الراهنة غرس الانتماء للوطن لدى الأجيال وخاصة الشباب، وأن استخراج الأحكام الشرعية يحتاج إلى معرفة العالم بالواقع وهذا يستلزم معرفة المصالح المرسلة للعباد، وربط ذلك بفهم عصري لنصوص الكتاب والسنة التى تعمل جميعها على سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة.