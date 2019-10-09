لا تذهب للغرباء.. أساليب جديدة للترويج السياحي ضمن "people to people"

كتب- يوسف عفيفي:

تنتهج الهيئة العامة لتنشيط السياحة، أساليبًا جديدة في تنشيط المقاصد المصرية، من خلال الترويج لكل منطقة على حدة؛ للتعرف على عادات وتقاليد ومميزات الشعب المصري، في إطار الحملة الترويجية الجديدة "people to people".

ويتزامن الترويج السياحي للصعيد، مع انطلاق الموسم الشتوي الجديد، خاصة في مدينتي "الأقصر وأسوان" اللتين يتمتعان بشمس مشرقة وجو معتدل ومناظر رائعة، لجذب مزيد من الجنسيات السياحية خاصة من دول إسبانيا وألمانيا واليابان.

وتعتبر مواقع التواصل الاجتماعي من ضمن الأساليب التي تروج لها الهيئة وذلك بنشر صور خاصة للمدينة التي تروج لها عن عادات وتقاليد الشعب المصري بهدف التعرف على تاريخ وأهل المدينة بجانب تراثها الحضاري.

وقالت الهيئة في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا تذهب للغرباء لمعرفة أسرار المدينة، في أسوان، لن تعرف أدق التفاصيل لقصص التاريخ إلا من أهلها.. إسأل ناسها"، داعية متابعيها لزيارة أسوان خلال الموسم الشتوي الحالي والتعرف على أهلها عن قرب.

كما روجت الهيئة، لمنطقة النوبة بأسوان، والتي تنعكس على عاداتهم وتقاليدهم وشكل بيوتهم الذي لن تجد له مثيل سوى في تلك البقعة، حيث نشرت الهيئة في تغريدة لها على "تويتر" قائلة: يمكن للحياة أن تكون بسيطة وممتعة في نفس ذات الوقت، أقضي يوم مع النوبيين في أسوان لكي تقدر جميع كنوزها".

من جانبه، قال خيري محمد، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إن بداية الموسم الشتوي والاستعدادات السياحية بجنوب الصعيد تسير بخطى جيدة، وهناك حجوزات سياحية بنسب مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، بجانب إجراء تجديدات جارية للمراكب السياحية والفنادق العائمة.

وأضاف خيري لمصراوي، أن الموسم الشتوي مبشر بالخير، وجميع المقاعد السياحية في أسوان ممتلئة، وحجوزات الموسم الحالي تتخطى نسبة 80%، بالتزامن الاحتفالات المرتقبة، "أوبرا عايدة يومي 26 و 28 أكتوبر الجاري بمعبد حتشبسوت، وتعامد الشمس على الملك رمسيس الثاني بأسوان يوم 22 أكتوبر من ذات الشهر.

ونوه خيري، إلى أن الرحلات النيلية في تحسن مستمر، ويعمل نحو 122 مركبا بشكل مستمر، موضحا أن الصعيد يستقبل جنسيات من دول إسبانيا وفرنسا وأمريكا وشيلي والأرجنتين والبرازيل، وشرق أوروبا "المجر وبولندا"، وفرنسا ولندن وتايوان وكوريا.​