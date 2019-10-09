مياه النيل خط أحمر.. عبدالعال: لن نفرط في نقطة مياه واحدة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن أزمة سد النهضة سواء تم حلها أم لم يتم الحل، فإن مصر في طريقها للدخول إلى حزام الفقر المائي؛ لأن حصة مصر من مياه النيل تحتاج للضرب في 4 بعد الزيادة الكبيرة بعدد السكان والتي وصلت إلى 104 ملايين نسمة.

وأكد تعقيبا على كلمات رئيس الحكومة ووزيري الخارجية والري، بشأن أزمة سد النهضة، أن الدولة بكل المؤسسات تعمل جاهدة من أجل الوصول إلى حل لتلك الأزمة.

وتابع رئيس البرلمان: "مياه النيل خط أحمر لا يمكن لأي قيادة على الإطلاق وخصوصا هذه القيادة الوطنية الصادقة أن تفرط في نقطة مياه واحدة من مياه النيل.

وأشار إلى أن الدولة تؤدي دورها في توفير البدائل من المياه لتغطية جميع الاحتياجات.