  • عاجل:رئيس الوزراء للنواب: دخلنا مرحلة الفقر المائي.. واستراتيجية لتقليل احتياجاتنا من المياه

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    طلعت زكريا تعيينات المعلمين نصر أكتوبر سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس

    طريقة التسجيل في بوابة التوظيف للمعلمين (فيديو)

    02:23 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    طريقة التسجيل في بوابة التوظيف للمعلمين (فيديو)

    وزارة التربية والتعليم

    كتب- أسامة عبد الكريم:

    نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيديو توضيحيًا لطريقة إنشاء وتفعيل حساب على موقع التوظيف الإلكتروني.

    وتتضمن الخطوة الأولى إنشاء وتفعيل الحساب ورفع المستندات ودفع الرسوم.

    أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف بالوزارة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرا .

    وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستستعين بـ120 ألف معلم وإداري لسد العجز بالمدارس.

    وعلى الراغبين في تسجيل البيانات الدخول على المواقع عبر الرابط التالي.. اضغط هنا

    اقرأ أيضا :

    10 معلومات عن مسابقة 120 ألف معلم.. تعرف عليها

    13 معلومة عن أكبر بوابة إلكترونية بالوطن العربي لتوظيف المعلمين

    وزير التعليم: فتح باب التسجيل للتعاقد مع 120 ألف معلم

    وزارة التربية والتعليم بوابة التوظيف للمعلمين موقع التوظيف الالكتروني طارق شوقي تعيينات المعلمين

    الخبر التالى:

    وزير الخارجية: تعثر مفاوضات سد النهضة يؤثر على استقرار المنطقة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان