طريقة التسجيل في بوابة التوظيف للمعلمين (فيديو)

كتب- أسامة عبد الكريم:

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيديو توضيحيًا لطريقة إنشاء وتفعيل حساب على موقع التوظيف الإلكتروني.

وتتضمن الخطوة الأولى إنشاء وتفعيل الحساب ورفع المستندات ودفع الرسوم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف بالوزارة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرا .

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستستعين بـ120 ألف معلم وإداري لسد العجز بالمدارس.

وعلى الراغبين في تسجيل البيانات الدخول على المواقع عبر الرابط التالي.. اضغط هنا

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