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    الرسالة الثانية لـ"جنة".. ​الأزهر يوضح خطر الحب المشروط للطفل

    12:36 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    الرسالة الثانية لـ"جنة".. ​الأزهر يوضح خطر الحب المشروط للطفل

    الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزه

    كتب – محمود مصطفى:

    أصدر المركز الإعلامي للأزهر الشريف، الرسالة الثانية من حملة "جنة"، والتي تهدف إلى مناهضة العنف ضد الأطفال، والتوعية والتذكير بحقوق الطفل على والديه ومجتمعه، وتوضيح الأسس السليمة لبناء طفل سليم، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

    وكشفت الرسالة الثانية من حملة "جنة" لمناهضة عنف الأطفال، خطر "الحب المشروط للطفل"، والآثار المترتبة عليه، وقدمها الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر.

    وأطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، الجمعة الماضية، الحلقة الأولى من حملته "جنَّة" لمكافحة العنف ضد الأطفال، عبر صفحات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وتتضمن الحملة مجموعة من مقاطع الفيديو القصيرة، التي يتناول كل منها أحد الاحتياجات الأساسية والنفسية للأطفال وكيفية تلبيتها، وخطورة عدم تلبية هذه الاحتياجات، ويتم نشرها عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

    الأزهر الشريف حملة جنة العنف ضد الأطفال حقوق الطفل محمد المهدي الطب النفسي

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