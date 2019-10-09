بالأسماء.. إضفاء صفة النفع العام على 27 مؤسسة وجمعية أهلية

كتب- محمد نصار:

​نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 39 مكرر (ج)، والصادر في الأول من أكتوبر 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 2340 لسنة 2019، بشأن إضفاء صفة النفع العام على 27 من المؤسات والجمعيات الأهلية.

يمكن مطالعة نص القرار بالصور المرفقة.