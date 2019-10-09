أكثر الكلمات إنتشاراً

طلعت زكريا تعيينات المعلمين نصر أكتوبر سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس

بالأسماء.. إضفاء صفة النفع العام على 27 مؤسسة وجمعية أهلية

11:32 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2019
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- محمد نصار:

​نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 39 مكرر (ج)، والصادر في الأول من أكتوبر 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 2340 لسنة 2019، بشأن إضفاء صفة النفع العام على 27 من المؤسات والجمعيات الأهلية.

يمكن مطالعة نص القرار بالصور المرفقة.

الجريدة الرسمية مصطفى مدبولي جمعية أهلية صفة النفع العام

الخبر التالى:

"فؤاد" تستعرض جهود البيئة في أسبوع المناخ الدبلوماسي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان