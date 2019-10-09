وزير النقل يزور مركز التدريب والمحاكاة لسكك حديد ألمانيا

"مدبولي" يعتمد قرارًا جديدًا بشأن المخاطر غير التجارية للشركات المقيدة

كتب- أسامة عبدالكريم:

زار الفريق كامل الوزير، وزير النقل مركز التدريب والمحاكاة التابع لسكك حديد ألمانيا (دويتشه بان) ببرلين، على هامش زيارته لألمانيا.

وحسب بيان، اليوم، اطلع وزير النقل، على عملية التدريب لكوادر "دويتشه بان" على قيادة القطارات والتعامل مع التحديات والأزمات المختلفة، وتعرف على طبيعة تدريب الكوادر بنظام التعليم المزدوج والذى يتميز بالجمع بين الجانبين الأكاديمى والعملى بهدف توفير أفضل الكوادر فى هذا القطاع الحيوى.

كما تفقد وزير النقل مقر محطة قطارات برلين الرئيسية واستمع من مسئولي "دويتشه بان" لشرح تصميم المحطة وإدارتها من الناحية الفنية والتجارية، وكذا السماح لشركات أوروبية وألمانية مختلفة باستخدام خطوط السكك الحديدية التابعة لـ"دويتشه بان".

كما بحث الوزير خلال لقائه مع مسئولي "دويتشه بان" إمكانية الاستعانة بإمكانيات الشركة الألمانية فى مراجعة التصميمات المعمارية والفنية للمشروعات الحديثة بمصر في قطاع النقل والسكك الحديدية مثل مشروع محطة بشتيل الجديد وغيره من المشروعات.