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قرار وزاري باعتماد تخطيط مشروع عمراني متكامل بالمنيا الجديدة

11:24 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2019
قرار وزاري باعتماد تخطيط مشروع عمراني متكامل بالمنيا الجديدة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب – محمود مصطفى:

قرر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اعتماد تخطيط قطعة أرض بمساحة 310.39 ألف فدان متر2، الكائنة بالمنطقة السياحية الثالثة قبلي التجنيد، والمخصصة بشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، لإقامة نشاط عمراني متكامل بنسبة "60%" واسثتماري بنسبة "40%" بمدينة المنيا الجديدة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح اليوم الأربعاء، قرار وزير الإسكان باعتماد المخطط العمراني بمدينة المنيا الجديدة.

عاصم الجزار وزير الإسكان المنيا الجديدة مشروع عمراني

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