رئيس جهاز مدينة الشروق يقود حملة ليلية على المقاهي المخالفة

كتب- محمد عبدالناصر:

قاد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة ليلية مكبرة على المقاهى المخالفة بمشاركة قيادات الجهاز وشرطة المرافق و شرطة التعمير.. وتم بدء الحملة من مركز خدمات الحى الثامن ورفع إشغالات (3) مقاه ومصادرتها نهائيا لمخالفتهتا النشاط وتعديها على ممرات المشاه، مع رفع عدادات الكهرباء لعدم تمكنهم من إعادة التشغيل .

وحسب بيان، اليوم، قال المهندس أحمد علي، نائب رئيس الجهاز للتنمية، إنه يتم التنسيق يومياً مع الجهات الأمنية بالمدينة لشن حملات على الأسواق التجارية صباحاً ومساء لتحقيق الإنضباط داخل الأسواق.

وأكد الغيطى، أن الحملات مستمرة، و لن يتم السماح بوجود أى تعد يعيق المارة أو رواد الطرق، وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين رفضاً من جهاز المدينة لأى مظهر من مظاهر العشوائية، وبهدف الحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة الشروق .