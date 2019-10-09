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"الجزار" يبحث الفرص الاستثمارية مع وزير البنية التحتية بالإمارات و"الحبتور"

11:15 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2019
"الجزار" يبحث الفرص الاستثمارية مع وزير البنية التحتية بالإمارات و"الحبتور"

الدكتور عاصم الجزار ووزير البنية التحتية بالإمارا

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على هامش مشاركته في الدورة الـ36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بدبي، بالدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورجل الأعمال خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور.

وحسب بيان، اليوم، أوضح الجزار، أن اللقاء استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة المصرية، ولا سيما المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، موضحاً أن رجل الأعمال خلف بن أحمد الحبتور، أبدى رغبته في الاستثمار بمدينة العلمين الجديدة، وكذا استغلال بعض الأصول غير المستغلة مثل أرض المعارض بمدينة نصر.

عاصم الجزار الإسكان وزير البنية التحتية بالإمارات خلف بن أحمد الحبتور مدينة العلمين الجديدة

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