"الأعلى للإعلام" يحقق في انتهاك 4 قنوات و17 موقعًا الملكية الفكرية لـ"الممر"

كتب- مصطفى علي:

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، اجتماعا؛ للنظر في شكوى المنتج السينمائي ممدوح شاهين، ضد أربع قنوات فضائية تبث إرسالها من قمر يوتلسات اتهمهم بانتهاك قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وبث مسلسلات يملك حقوقها الحصرية.

كما تنظر اللجنة خلال اجتماعها في الشكوى المقدمة من الشركة المالكة للحقوق الحصرية لفيلم الممر ضد قناة مصر البلد 2 وقناة دربكة التي تبث من قمر اليوتلسات، وشكوى ضد 17 موقعًا إلكترونيًا انتهكت الحقوق الحصرية وبثت الفيلم بدون إذن أو موافقة أو سند للبث.

وكشف مصدر بالمجلس لمصراوي، أنه حال ثبوت إدانة القنوات المذكورة من خلال التحقيقات، فإن العقوبة قد تصل إلى إيقاف ترخيص مزاولة النشاط مؤقتا أو نهائيا.