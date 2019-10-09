متى نشعر ببرودة الجو؟.. الأرصاد تُجيب

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، عن ملامح طقس مطلع شهر نوفمبر المُقبل، موضحا أن المواطنين سيشعرون ببرودة الجو مع حلول هذا الشهر، نتيجة انخفاض درجات الحرارة وكثرة السحب والأمطار والرياح.

وأوضح عطا في تصريح لمصراوي، أن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، سيشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة ولن تزيد عن 30 درجة مئوية لتسجل 29 درجة كحد أقصى على أغب الأنحاء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قدمت عدة نصائح للمواطنين بسبب التغييرات الجوية التي تشهدها البلاد، واختلاف درجات الحرارة خلال ساعات النهار والساعات المتأخر من الليل لعدم الإصابة بنزلات البرد المشهورة خلال هذه الفترة، مطالبة المواطنين المواطنين بعدم تشغيل التكييفات والمراوح وضرورة وجود غطاء في الساعات المتأخرة من الليل لعدم التعرض للإصابة بنزلات البرد.

ونصحت الهيئة، أولياء أمور الطلاب، بضرورة الحذر من التقلبات الجوية، "وإنهم يخدوا بالهم من أولادهم أثناء الذهاب إلى المدارس مبكرا ويجب ارتدائهم ملابس أخرى تحت قميص أو تيشيرت المدرسة بسبب انخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر وفرق درجات الحرارة ما بين الصغرى والعظمى 20 درجة مئوية.

اقرأ أيضًا

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الـ3 أيام المقبلة

الأرصاد تعلن سقوط أمطار رعدية خلال ساعات على هذه المناطق

تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)