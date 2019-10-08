​نائب للرئيس: "ماذا بينك وبين الله لتصبر على تحمل إدارة الدولة؟"

كتب - أحمد علي وميرا ابراهيم:

أشاد النائب محمد كلوب، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بالمجهودات التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح المواطن، قائلًا إن الرئيس يقوم بدور كبير، ولابد أن يكون هذا الجهد لدى الحكومة أيضًا.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء.

ووجه "كلوب" حديثه للرئيس السيسي: "إيه اللي بينك وبين ربنا عشان تكون صابر على تحمل مسئولية إدارة الدولة المصرية".

ولفت إلى أن الرئيس السيسي رجل أمين يتحمل المسئولية الوطنية، مطالبا الحكومة بحل إشكاليات تقنين الأراضي على مستوى الجمهورية وحل مشكلات المواطنين وتسهيل أعمال التقنين دون وضع عراقيل.