رئيس البرلمان يحيل نائبًا للتحقيق: "سأحاسبك حسابًا عسيرًا"

​كتب - أحمد علي وميرا ابراهيم:

أبدى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، غضبه من النائب عصام الصافي، عضو مجلس النواب؛ لمحاولة اختطاف الحديث والكلمة دون إذن، وذلك في الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء.

البداية كانت محاولة النائب عصام الصافي، الحديث في الجلسة دون إذن أكثر من مرة، دون الالتزام بالضوابط التى وضعها رئيس المجلس لحديث النواب على مدار الجلسة، وهو الأمر الذي أغضب "عبدالعال"، وقرر إحالة النائب لهيئة مكتب المجلس؛ لاتخاذ قرار بشأنه.

وقال عبدالعال للنائب: "سأحاسبك حسابًا عسيرًا وفق اللائحة.. أنا صبرت عليك كثيرًا".

وتواصل الجلسة منذ ظهر الثلاثاء الاستماع للنواب، وتعليقاتهم على بيان رئيس مجلس الوزراء، الذي ألقاه على الأعضاء، حيث تضمنت تعليقات النواب العديد من الانتقادات، بشأن أوضاع الصحة والتضامن وأزمات المعاشات، وغيرها من أوضاع المحليات على مستوى الجمهورية.