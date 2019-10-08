وزير الطيران: هيكلة شركات "مصر للطيران" ساهمت في تعظيم الإيرادات

كتب - طه عبيد:

عقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اجتماعا مع الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ورؤساء الشركات التابعة، في إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها للوقوف على آخر المستجدات ونتائج الأعمال والمراجعات المالية داخل الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني.

وبحسب بيان اليوم، تم خلال الاجتماع عرض ومراجعة القوائم والحسابات المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن شهري يوليو واغسطس الماضيين وأوضحت الأرقام تحقيق نتائج مرضية وإيجابية في ميزانيات جميع الشركات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي خاصة وأنه تم البدء في تفعيل مشروع إعادة هيكلة ودمج بعض شركات مصر للطيران الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تعظيم الايرادات وترشيد النفقات وأظهر نتائج طيبة وملموسة.

وحث الوزير جميع القيادات على ضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل وكذلك الاستمرار في تطوير المعدات والمنشآت والاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه وتأهيله لتحسين مستوى الأداء، بما يتواكب مع النمو المستمر الذي تشهده صناعة النقل الجوي، والعمل على مضاعفة أسطول الشركة خلال الفترة القادمة لكي يتناسب مع حجم ومكانة الشركة الوطنية مصر للطيران على المستويين الإقليمي والعالمي.

وطالب الوزير بمواصلة العمل على تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين للوصول إلى أعلى درجات المنافسة العالمية.